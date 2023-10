Cardeais conservadores tramam rebelião para impedir que papa Francisco promova avanços em sínodo

Por sua vez, o Dicastério para a Doutrina da Fé, chefiado pelo cardeal argentino Víctor Manuel Fernández, reagiu e publicou algumas horas mais tarde a resposta do papa, embora sem a introdução em que exortava os cardeais a não terem medo do sínodo.

Os cinco cardeais pediram ao papa que respondesse a algumas perguntas com um sim ou não. Entre as questões colocadas, perguntaram se "é possível que a Igreja hoje ensine doutrinas contrárias às que ensinava anteriormente em matéria de fé e moral".

Também pediram uma posição do papa se "é possível que, em algumas circunstâncias, um pastor possa abençoar as uniões entre pessoas homossexuais, deixando entender que o comportamento homossexual como tal não seria contrário à lei de Deus e ao caminho da pessoa em direção a Deus?". "Poderá a Igreja no futuro ter o poder de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres?", completaram.

Na resposta, Francisco deixou claro que a sua deliberação de readmitir para comunhão pessoas divorciadas e recasadas é uma doutrina que não permite a desobediência. Uma decisão muitas vezes não aplicada e contestada.

Deliberação não cumprida

O pontífice tomou esta resolução em 2016, mas muitos bispos nunca a implementaram. No Sínodo sobre a Família, realizado entre 2014 e 2015, houve discussões muito acaloradas sobre esse assunto. No final da conferência, o papa escreveu uma Exortação Apostólica, Amoris laetitia (Alegria do Amor), que continha esse ponto de virada.