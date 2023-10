Coletivo pede devolução de máscara tradicional do Gabão comprada por € 150 e leiloada por € 4,2 milhões

"Estamos lidando com uma questão de valor. No entanto, existe uma jurisprudência consistente que, de acordo com o artigo 1136 do Código Civil francês, não há nulidade de uma venda se as partes se enganarem sobre o valor. Uma avaliação econômica imprecisa não é causa de invalidez", insiste.

A questão do valor também é importante, mas de forma diferente, para Solange Bizeau. Para a presidente do Coletivo, as questões do valor e da restituição estão no centro do caso seguido de perto por seus familiares no Gabão.

"Nossos pais estavam felizes, orgulhosos, por termos continuado neste combate. Nós tivemos que aceitar tantas coisas. Hoje há uma nova geração que não vai deixar isso acontecer. Aqueles que exigem esta máscara são apenas os netos e bisnetos dos ladrões e sequestradores, e nós somos os netos e bisnetos daqueles que foram roubados. A luta está aí. Hoje esta verdade deve ser revelada", insiste.

Paul-Henri Gondjout Mbone Nze também não pensa em abandonar o assunto, muito pelo contrário. "Estamos muito felizes que a venda possa ser interrompida. O comprador em questão não pode se beneficiar do bem furtado e os descendentes do governador não podem lucrar com a venda. No final, o Ngil, máscara da verdade, está fazendo justiça! Tenho certeza que ele retornará ao povo Fang. É uma máscara que ainda tem poderes."