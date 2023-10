EUA: Destituição de presidente da Câmara dos Representantes escancara guerra entre republicanos

McCarthy teve uma briga em maio com o presidente Joe Biden sobre o aumento do teto da dívida do país. Conseguiu um acordo de última hora para evitar o default e, embora tenha considerado a negociação como uma vitória dos conservadores, precisou enfrentar a ala radical, que o criticou por ter feito muitas concessões em matéria de gastos públicos.

Os conservadores se incomodaram com o que viram como um revés de McCarthy, que havia prometido o fim da legislação provisória acordada às pressas com o apoio do partido da oposição e um retorno ao orçamento por meio do processo da comissão.

O embate interno acontece dois dias depois de a Câmara dos Representantes e o Senado terem aprovado, por maioria bipartidária em ambos os casos, uma medida para evitar um custoso "shutdown" do governo, ao prolongarem o financiamento federal até meados de novembro.

Desconfiança

O compromisso limitado de McCarthy com os democratas voltou a irritar a extrema direita na semana passada, quando ele usou os votos do partido rival para evitar a paralisação do governo. Liderando as críticas estava o congressista Matt Gaetz, um adversário antigo.

"Kevin McCarthy caiu hoje porque ninguém confia nele", declarou Gaetz após a votação. "McCarthy fez várias promessas contraditórias. Quando todas foram cumpridas, perdeu."