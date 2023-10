Liberdade de expressão é o direito humano mais violado na Venezuela, denuncia ONG

De acordo com a ONG, houve pelo menos 12 prisões e cerca de 89 casos de ameaças, repressões e agressões a meios de comunicação venezuelanos no ano passado. Também foram registrados onze casos de bloqueios a sites e redes sociais informativos. Os dados, segundo a organização, revelam a perda do acesso à informação independente, sem a intromissão do Estado.

As agressões ao meio ambiente ficaram em segundo lugar no documento. A UMSM denunciou a destruição de mais de cinco milhões de hectares de área protegida. Também foram identificados 1.781 pontos de mineração ilegal nas proximidades das bacias dos rios Orinoco e Caroni, ambos no sul do país.

Em diversas regiões foram registrados mais de oitenta vazamentos de petróleo, desastres que comprometem o meio ambiente e a saúde da população, e que, segundo o relatório, poderiam ter sido evitados pelas autoridades.

Situação na educação

A situação da educação pública também é citada no relatório. Apenas 10 das 71 universidades públicas são autônomas e 38% das escolas carecem de recursos, números que comprometem a qualidade do ensino público.

Embora o documento retrate a situação de 2022, a problemática persiste. O ano escolar 2023-2024 começou esta semana em meio a protestos de professores e estudantes que pedem melhores condições para os docentes e da infraestrutura das instituições de ensino.