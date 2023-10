Minas terrestres aterrorizam aldeias ucranianas liberadas da ocupação russa

O vilarejo de Kamianka, na região de Kharkiv, quase na linha de frente da guerra, foi liberado há um ano da ocupação russa. Desde então, o trabalho de remoção de minas tem progredido lentamente. A RFI conversou com os poucos habitantes que optaram por voltar a viver no local e que continuam aterrorizados com a existência de minas terrestres.

Anastasia Becchio e Boris Vichith, enviados especiais da RFI à Ucrânia

Restos de um míssil de munição de fragmentação foram encontrados por moradores da região no meio de um pomar, ao lado de enormes repolhos e abóboras. A ucraniana Iryna Oleinik mostra com orgulho a curiosa ferramenta que seu marido e seu filho fizeram para limpar a propriedade, cansados de esperar pelos removedores de minas.