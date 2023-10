"Paletó e eu: memórias de meu pai indígena", de Aparecida Vilaça, é lançado na França com elogios

Sim. Eu cheguei lá (em Rondônia) uma menina com 20 e tantos anos. É toda a minha descoberta de um outro universo, toda uma descoberta de um outro modo de relação. E o Paletó foi essencial, como meu anfitrião, meu orientador nessa minha nova viagem, que me acolheu e que me ensinou coisas, com quem eu aprendi a mitologia. (...) Ele era considerado um grande sábio local e eu tive a sorte desse homem se aproximar de mim, talvez pela grande curiosidade que ele sempre teve em outros mundos, em outras pessoas. Ele se aproxima de mim e me e me oferece todo um conhecimento, toda uma forma de pensar que foi um encontro de sorte. Foi, eu acho, um dos grandes encontros da minha vida.

Apesar dessa relação de proximidade, ao saber da morte dele, aconteceu uma coisa que você temia, você não conseguiu entoar os cantos fúnebres dos waris?

Os waris são um povo que vive no Brasil, mas quase na fronteira com a Bolívia, no estado de Rondônia. Eu não tinha tempo de me deslocar. Eles têm um canto ritual, que é um canto fúnebre, em que você fala da vida do morto, o que ele já fez por você, como era a relação, tudo em forma cantada. Eu sabia disso, que era a coisa certa a fazer, mas eu me vi segurando aquele celular, com minha irmã (wari) chorando na outra ponta, eu não conseguia. Eu chorava, chorava, mas eu não conseguia cantar e isso me deixou muito triste. Mas foi também uma forma de conhecer como as formas de expressão de lutos podem ser culturalmente muito diferentes e que, às vezes, a gente não consegue, num momento de extrema emoção, franquear essas barreiras nessas diferenças.

O relato é muito comovente, mas ele também tem passagens muito divertidas, como você diz que o Paletó era. Uma dessas passagens é a reprodução, no seu apartamento no Rio de Janeiro, do rito funerário wari com a prática de canibalismo. Os waris ainda praticam o canibalismo ritual?

Não. Existiam duas formas de canibalismo, de antropofagia. Eles comiam os mortos. Era uma forma, digamos, de funeral, de dar fim a um corpo. Eles entendiam que o morto enterrado continuava a sentir e sua alma não poderia ir para o mundo dos mortos que fica debaixo dos rios. Comer, era uma forma de dar fim ao corpo, de uma forma totalmente ritualizada. E tinha também comer os inimigos, que era uma outra forma de canibalismo, totalmente diferente da prática do ritual. Mas eu estava muito interessada no ritual funerário endocanibal, que se come dentro do próprio grupo, e várias vezes o paletó, que conhecia bem, tentou me ensinar usando um boneco. Ele me fez fazer como se eu fosse uma das pessoas enlutadas, e nós filmamos. Eu fiz essa prática de encenação com ele várias vezes para eu aprender os detalhes. Paletó sempre muito bem humorado, porque fazer essas encenações não tem nada de sagrado. Ele sabia que era uma brincadeira, uma reprodução, e eu também. Como você disse, o Paletó era uma pessoa muito engraçada, porque ele era muito inteligente. Toda hora fazia observações muito agudas sobre as coisas, sobre as pessoas. Quando ele vem no Rio de Janeiro, ele veio três vezes me visitar, ele perguntava coisas. Então, acabou que um livro começando por um luto muito profundo, virou um livro engraçado porque o livro retrata o Paletó. É um livro que o leitor acaba rindo porque era isso que era o Paletó. Foi inevitável. O livro acabou sendo esse misto de tristeza grande e muita alegria.

Você conta toda a evolução é do povo Wari, desde os primeiros contatos com o homem branco, uma evolução que é retratada pela história do Paletó que viveu. todas essas etapas, a aculturação, a evangelização dos waris. A morte do Paletó foi o fim de uma relação privilegiada e, também, o fim de um mundo?