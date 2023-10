Reindustrialização da França vai precisar de mão de obra estrangeira, adverte governo Macron

"A questão é conseguirmos levantar o freio, os estereótipos, e acompanhar as empresas para que elas passem a ver pessoas que poderão recrutar não como imigrantes, mas como talentos que elas precisarão observar em alguns aspectos específicos, como talvez a língua. Precisamos reforçar a visão de que isso é, acima de tudo, um investimento positivo para a empresa - e essa convicção deve ser espalhada por cada andar da empresa", explica Théo Scubla, fundador da Each One.

Curso na França

Para facilitar esse caminho, o primeiro passo para o imigrante deve ser se qualificar nos moldes franceses, sugere Scubla.

"Primeiro, no que chamamos de savoir être, para eles adquirirem os códigos da vida na França e reforçarem o conhecimento do idioma. Depois, direcionamos para as profissões desejadas, que podem ser pouco ou muito qualificadas, conforme a necessidade das empresas", sinaliza. "Para cada curso, já estamos em contato com uma empresa que está potencialmente interessada, o que nos permite de garantir emprego para praticamente todas as pessoas formadas."

O projeto de lei sobre a imigração será apresentado pelo governo no Senado francês no dia 3 de novembro. A oposição de direita e extrema direita tem pressionado pela eliminação do artigo 3 do texto, relativo à legalização dos trabalhadores irregulares nas áreas com falta de mão de obra local. Os partidos conservadores temem que a aprovação desta medida signifique um sinal verde para mais imigração ilegal.

"Sem mão de obra estrangeira, há setores que não aguentam", reage a ministra Bergé. "Os presidentes de empresas e de grandes federações profissionais estão nos pedindo essa medida", argumentou.