Tensões geopolíticas impactam rotas do comércio global

Dois grandes jornais franceses, Les Echos e Le Figaro, apontam nesta segunda-feira (2) que as atuais tensões geopolíticas estão tendo impacto nas rotas de transporte do comércio global.

O diário Le Figaro dedica uma página de reportagem "às novas rotas asiáticas de Putin", um projeto que o presidente russo estuda para contornar as sanções aplicadas contra o país, principalmente pela União Europeia, os Estados Unidos e alguns aliados, em decorrência da guerra iniciada na Ucrânia.

Ainda no papel, por demandar um investimento estimado em US$ 38 bilhões, a nova rota comercial idealizada por Putin deve ligar, no futuro, São Petersburgo a Mumbai, na Índia, passando pelo Mar Cáspio e o Irã. Essa gigantesca artéria comercial "multimodal", articulada em transporte ferroviário, marítimo, fluvial e rodoviário, teria 7.200 km de extensão.