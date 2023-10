Copa de 2030: Marrocos já se posiciona para sediar a final

"Tenho certeza de que, junto com Marrocos e Portugal, vamos organizar o melhor Mundial da história", afirmou o presidente interino da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Pedro Rocha, citado em um comunicado conjunto das três federações.

"Esta decisão do Conselho da Fifa saúda e reconhece o lugar preferencial do Marrocos no concerto das grandes nações", comemorou o rei do Marrocos, Mohammed VI, em um comunicado.

O país africano se dispõe a ser o segundo do continente a sediar uma Copa do Mundo, depois da realização do torneio na África do Sul em 2010, e também garante uma das vagas diretas reservada aos anfitriões, indicou a Fifa.

Ásia e Oceania em 2034

O mesmo não deveria acontecer com os países sul-americanos, que teriam de disputar as eliminatórias, mas em troca da retirada de sua candidatura, receberão três jogos do Mundial. Nesta quinta-feira, porém, a Fifa esclareceu que Argentina, Uruguai e Paraguai também estarão automaticamente classificados para o torneio.

"O primeiro desses três jogos será, com certeza, no estádio onde tudo começou, o mítico Estádio Centenário de Montevidéu, justamente para celebrar o centenário da Copa do Mundo", anunciou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.