Especialistas em mudanças climáticas são atacados por grupos negacionistas nas redes sociais da França

Cientistas em rebelião

O jornal Libération trata das sanções dos próprios governos contra esses pesquisadores. Nesta quinta-feira, uma dezena de especialistas do coletivo "Cientistas em Rebelião" foi convocada a depor pela secretaria de Segurança Pública de Paris por terem realizado um protesto diante do Museu de História Natural em 2022, denunciando a inação das autoridades diante da crise ambiental.

O diário lembra que o ato não provocou violências ou degradações. Uma faixa foi estendida pelos manifestantes dentro do museu com as palavras "Dizer a verdade não é um crime". Em seguida, alguns membros do coletivo discursaram e eles deixaram o local por conta própria, sem nenhuma intervenção policial. Algumas semanas depois, eles foram condenados a pagar € 300 por desobediência civil.

Manifesto pede maior mobilização

Libération também publica um manifesto do grupo que pede a mobilização da comunidade científica contra uma tendência crescente por parte dos governos e da própria sociedade de contestar seus alertas e atos. "A esta dificuldade se acrescenta a criação de dúvidas através da propagação de discursos contraditórios provenientes de atores que têm todo o interesse em fazer recuar as mudanças implicadas nas transições ecológicas e sociais", diz o texto.

Segundo o jornal, para uma parte desses especialistas, atualmente é insuficiente produzir artigos científicos esperando uma reação das autoridades políticas e do grande público - iniciativas que nem sempre são bem vistas. No entanto, o grupo defende que faz parte de seu próprio dever "investir em novas formas de interagir com a sociedade, entrando no espaço público ou midiático para promover conhecimento e denunciar de todas as formas possíveis as tentativas de desinformação", conclui o manifesto.