Japão inicia segunda fase de despejo de água na central nuclear de Fukushima

Para diminuir a concentração de trítio, a Tepco dilui a água com substância na água do mar, antes de evacuá-la no oceano, para que seu nível de radiotividade não ultrapasse o teto de 1.500 bequerels por litro (Bq/l).

"Como foi o caso no primeiro despejo, continuaremos a vigiar os níveis de trítio. Continuaremos a informar o público de maneira clara e compreensível, nos baseando em provas científicas", declarou na semana passada um representante da Tepco.

O Japão prevê o despejo no oceano Pacífico de um total de mais de 1,3 milhões de metros cúblicos de água com trítio de Fukushima - o equivalente a 540 piscinas olímpicas -, mas de maneira gradual, até o início do anos 2050.

Com informações da AFP