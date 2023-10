Kiev diz que mais de 26 mil ucranianos desapareceram desde o começo da guerra

O balanço provisório diz respeito apenas aos ucranianos cujos dados puderam ser "oficialmente verificados", disse ela. "Esta cifra poderia aumentar" à medida que as verificações continuarem, lamentou Reva.

A Ucrânia não revelou o número total de perdas humanas na guerra com a Rússia. As mortes de civis nos ataques russos são comunicadas cotidianamente pelas autoridades, mas as perdas militares nunca são reveladas.

O jornal americano New York Times recentemente estimou que 70 mil militares ucranianos tinham morrido e entre 100 mil e 200 mil foram feridos desde o começo da invasão, baseando-se em informações de fontes americanas, sob anonimato.

O balanço russo seria bem mais pesado, com 120 mil mortos e pelo menos 170 mil feridos. No entanto, as reservas russas são significativamente maiores, uma vantagem a longo prazo.

Ataque a supermercado

O número de civis mortos aumenta diariamente no lado ucraniano. Ao menos 51 pessoas morreram em um bombardeio russo que atingiu, nesta quinta-feira, um supermercado em uma cidade da região de Járkov, no leste da Ucrânia, de acordo com as autoridades ucranianas.