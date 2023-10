Lucas Santtana faz show do engajado disco "Paraíso" em festival de música francês

O tema é sério, visa despertar para a urgência de agir contra as mudanças climáticas, mas o ritmo é alegre, solar, com muito swing e uma mistura de MPB, jazz e música eletrônica. "Esse disco foi muito inspirado em livros que eu li falando sobre a vida na Terra e a biosfera. (...) Tudo isso me inspirou a fazer de uma maneira solar, de não fazer um disco que cobre as pessoas, de uma maneira punitiva de falar, 'olha, se você não fizer, a gente vai morrer'? Com esse tipo de tom, os ativistas estão aí fazendo isso de uma maneira brilhante", acredita.

Música engajada

Não só "Paraíso", mas todo o trabalho de Lucas Santtana, que tem milhões de ouvintes nas plataformas digitais, é engajado. Mesmo músicas aparentemente românticas, como "Meu primeiro amor", trazem mensagens de cunho social.

"A gente vive em sociedade. 'Meu primeiro amor' também fala sobre esse gap social no Brasil, dessa distância entre as classes sociais."

O Fest!Val de Marne apresenta Lucas Santtana como "o herdeiro livre do tropicalismo". O músico concorda com essa definição, mas garante que não é o único herdeiro do movimento no Brasil.