Macron rejeita sanções ao Azerbaijão defendidas pelo Parlamento europeu

Possível diálogo em Bruxelas

No centro de um conflito entre o Azerbaijão e a Armênia há mais de três décadas, Nagorno-Karabakh é reconhecido como território do Azerbaijão pela comunidade internacional, mas era de fato independente desde a queda da União Soviética e uma guerra no início da década de 1990, liderada por grupos étnicos armênios, que consideram o enclave sua pátria ancestral.

Apesar das múltiplas rodadas de discussões, Baku e Yerevan não conseguiram até agora baixar as tensões, um objetivo que se distanciou ainda mais com a intervenção militar de 20 de setembro passado.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anunciou que convidou Ilham Aliev e o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinian a Bruxelas até ao final do mês. Uma fonte do governo azerbaijano disse à Reuters na quarta-feira que Ilham Aliyev estava disposto a participar de negociações trilaterais com Nikol Pashinian e Charles Michel.

Nesta quinta, Hikmet Hajiev, conselheiro de Aliev, confirmou que o seu país estava "pronto para participar em reuniões em Bruxelas entre as três partes.

Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse ter conversado com Nikol Pashinian à margem da cúpula em Granada. Numa declaração conjunta com o primeiro-ministro armênio, ela reiterou a condenação da operação militar do Azerbaijão em Nagorno-Karabakh, sublinhando também a necessidade de respeito à integridade territorial e as soberanias da Armênia e do Azerbaijão.