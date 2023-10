Mont Blanc: por que maior montanha da França 'encolheu' nos últimos 2 anos

A maior montanha da França, o Mont Blanc, perdeu pouco mais de dois metros nos últimos dois anos, informaram hoje (5) especialistas. O pico rochoso da montanha mede 4.792 metros acima do nível do mar, mas a sua espessa camada de gelo e neve varia em altura de ano para ano, dependendo do vento e do clima.

O pico alpino, localizado na fronteira entre a França e a Itália, media 4.805,59 metros em setembro de 2023 - ou seja, 2,22 metros a menos que em 2021.

A redução pode ser atribuída à diminuição das chuvas no verão, de acordo com Jean des Garets, presidente da Câmara Departamental de Geômetros de Haut Savoie, no sudeste da França. Ele afirmou que uma variação tão forte já foi verificada no passado.