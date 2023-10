Temperatura global até setembro de 2023 é a maior já registrada desde a era pré-industrial

O aumento acumulado nos primeiros nove meses em comparação à era pré-industrial confirmam o efeito das emissões de gases poluentes no equilíbrio climatico, acrescenta o Observatório do clima europeu.

A média de 2023, que já é de cerca de 0,05°C mais elevada em comparação a 2016, pode aumentar ainda mais nos três últimos meses do ano, levando em consideração a atividade do fenômeno meteorológico El Nino que aquece as águas do Pacífico, principalmente no período do Natal.

Os cientistas acreditam que os piores efeitos do atual 'El Niño' serão sentidos no final de 2023 e no início de 2024. Embora o 'El Niño' tenha influenciado as temperaturas elevadas de setembro, "não há dúvida de que a mudança climática o tornou muito pior", disse Carlo Buontempo, diretor do Copernicus.

"Não é certeza ainda que 2023 atingirá 1,5°C. Mas estamos bastante próximos", acrescentou Buontempo. "A mudança climática não é algo que acontecerá daqui a 10 anos. A mudança climática está aqui", enfatizou.

É importante lembrar que esse limite simbólico, possivelmente atingido neste ano, não deve ser confundido com o estabelecido pelo acordo de Paris, que se refere à evolução climática de 1,5°C em décadas. O IPCC (Painel Intergovernamental para a Mudança Climática) que reúne os especialistas do clima das Nações Unidas, prevê que isso aconteça entre os anos de 2030 e 2035.

Independentemente desse parâmetro, os especialistas registram também dados de meses e anos individualmente. Neste contexto, setembro de 2023 será o ano mais quente já registrado em nível mundial e o mês de julho de 2023 é o mais quente já registrado até agora.