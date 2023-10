Tráfico de drogas em faculdade francesa leva diretor a querer fechar as portas

O local contará com "a presença permanente de integrantes da Polícia Nacional para a sua segurança em diversos pontos e acesso", acrescenta o texto.

Na quarta, o reitor da universidade, Eric Berton, havia anunciado, por comunicado, a decisão do diretor da faculdade de Economia e Gestão do campus Colbert, Bruno Decreuse, de autorizar que "alunos e funcionários possam trabalhar remotamente a partir desta sexta-feira, por falta de energia para garantir a segurança" de todos. "Cabe aos funcionários, aos professores, à nossa comunidade denunciar as condições insalubres e inseguras no entorno da faculdade", explicou Decreuse em frente ao local.

Perto do Centro histórico

A medida foi tomada "depois de meses de preocupação e alerta", ressaltou. As instalações - localizadas nas proximidades do Porto Antigo, centro histórico da cidade - ficariam fechadas até o dia 13 de outubro. Cerca de 1,5 mil estudantes, 170 professores e dezenas de funcionários administrativos frequentam a filial da universidade localizada em Belsunce, um bairro pobre.

A decisão levou o chefe da polícia, Frédérique Camilleri, a convocar uma reunião para a tarde de quarta-feira com representantes da universidade e da prefeitura, considerando "fora de questão que o serviço público ceda a estes traficantes".

Em Marselha, pelo menos 43 pessoas foram mortas e 109 ficaram feridas este ano em guerras entre gangues de traficantes, o que a Procuradoria classificou como um "banho de sangue" em curso na cidade.