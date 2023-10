UE chega a acordo para reforma do pacto de migração e asilo

No acordo preliminar alcançado em Bruxelas, um Estado-membro que enfrente uma situação de crise pode solicitar contribuições de solidariedade de outros países da União Europeia, como por exemplo, a transferência de requerentes de asilo.

No entanto, ainda faltam outras etapas para finalizar a reforma do sistema migratório do bloco: as negociações entre o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu e a votação das medidas no ano que vem.

Durante a Cúpula informal dos chefes de Estado e governo da União Europeia, nesta quinta e sexta-feira, em Granada, na Espanha, a crise migratória deve ser mais uma vez destaque na agenda dos líderes.

A questão preocupa os governos do bloco, que podem perder votos nas próximas eleições europeias, em junho de 2024, caso a reforma do sistema migratório do bloco não for implementada.

Urgência para relançar o debate

A recente chegada de 11 mil migrantes na ilha italiana de Lampedusa relançou a urgência do debate sobre a repartição de solicitantes de refúgio nos países da União Europeia. Nos últimos nove meses, mais de 133 mil migrantes chegaram à Itália, o dobro do número registrado no mesmo período do ano passado.