"Vamos continuar no Mercosul", diz vice do candidato a presidente da Argentina Javier Milei

Javier Milei, conhecido como o Bolsonaro argentino,é favorito na corrida para as eleições de 22 de outubro. Se ganhar, Villarruel, de 48 anos, provavelmente será ministra da Defesa e da Segurança, responsável pela Agência de Inteligência, além de presidente do Senado

A advogada, filha e sobrinha de militares que tiveram um papel importante durante o regime militar argentino (1976-1983), é conhecida por defender a chamada "memória completa". Isto é, não apenas condenar militares e policiais pelos crimes durante a ditadura - para ela, parte da história - mas também julgar os guerrilheiros de esquerda - que chama de terroristas - pelos atentados cometidos antes e durante o período militar, sob o entendimento de que houve uma "guerra interna". Para isso, fundou, em 2006, o Centro de Estudos Legais sobre o Terrorismo e suas Vítimas (Celtyv, na sigla em espanhol).

Os organismos de direitos humanos da Argentina, no entanto, veem no discurso humanitário de Villarruel uma reivindicação da ditadura, em sintonia com as conhecidas defesas de aliados na região, como o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro ou o chileno Antonio Katz. Mais do que uma reivindicação, consideram que o objetivo da candidata é o de reescrever o passado.

Relação com o Brasil do presidente Lula

Logo após a vitória nas eleições primárias por 30,4%, em 13 de agosto, Javier Milei tornou-se o favorito para as eleições gerais de 22 de outubro, descartando manter a aliança estratégica da Argentina com o Brasil, governado pelo presidente Lula. "Não tenho parceiros socialistas", disse. Seria diferente se o Brasil fosse governado pelo aliado ex-presidente Jair Bolsonaro, com quem disse ter uma relação "excelente".

No mês passado, Milei voltou a insistir sobre sua rejeição a Lula, caso seja eleito. "Não vou fazer negócios com nenhum comunista. Eu sou um defensor da liberdade, da paz e da democracia. Os chineses não entram nisso. Putin não entra nisso. Lula não entra nisso", listou Milei, esclarecendo que não haverá proximidade entre governos nem Estados, mas que o setor privado é livre para ter comércio com o país que quiser.