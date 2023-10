Visita do papa Francisco deixa rombo de cerca de € 500 mil nos cofres da diocese de Marselha

"Você que escreveu para nos agradecer, que participou desse evento histórico, seja pessoalmente ou pela TV, ajude! Cada centavo conta!", disse. Os mecenas financiaram quase metade da visita, ou seja, o equivalente a € 1,2 milhão. Mas as ofertas recolhidas na missa celebrada no estádio Velódromo foram menores do que o esperado. "Havia cerca de 57 mil pessoas no estadio e poucos doadores", lamentam os organizadores dos Encontros Mediterrâneos, festival ecumênico e inter-religioso dos países que fazem fronteira com o Mediterrâneo, que também pedem doações.

Fiéis deram menos dinheiro

"Nós esperávamos, em média, uma doação de € 10 por fiel, assim chegaríamos aos € 500 mil", disse à radio francesaRTLo padre Romain Louge, mestre de cerimônia e responsavel pela organização da missa do papa.

Mas, os fiéis foram menos generosos do que o esperado, com doações de cerca de € 4, atingindo o equivalente € 250 mil. Apesar da decepção dos organizadores, esse é o valor habitualmente dado pelas pessoas nas missas, segundo a própria Igreja.

No total, todo o dinheiro das ofertas e a venda de produtos derivados gerou € 600 mil, que, somados ao € 1,2 milhão dado pelos mecenas, totalizam € 1.800 milhão. Faltam, desta maneira, € 500 mil que deverão ser reembolsados pela diocese francesa, reitera o padre Romain Louge.