Bailarina trans brasileira, Naomi Brito, dança "Liberdade Catedral" da cia Pina Bausch

Com certeza, com certeza. Eu costumava pensar: se não for no meio da arte, onde é que o meu corpo cabe? Politicamente, mesmo não querendo ser, também acredito que eu sou um corpo político.

Ou seja, foi a arte que lhe deu o seu espaço?

Sim, com certeza. Acredito que sim, mas eu também dei o meu espaço a mim mesma antes da arte.

Para terminar, quando é que começou a dançar e o que a dança representa para você?

Comecei a dançar com seis anos, em Paracuru, uma cidade no Brasil. Agora tenho 26 anos. O que a dança representa para mim é estar viva. Dançar representa a minha vivência, esse meu almejo por continuar viva.