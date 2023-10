Civis documentam 100 mil crimes de guerra na Ucrânia; opositor diz que Putin não dura 5 anos

Em um longo artigo publicado no diário francês, Hodges critica a recusa do governo de Joe Biden em declarar claramente que o objetivo da estratégia dos EUA é "ajudar a Ucrânia a alcançar a vitória". Na opinião do general reformado, a postura do "vamos ajudar a Ucrânia pelo tempo que for necessário (...) é uma declaração absolutamente vazia", que serve apenas para mascarar o medo do Ocidente de uma escalada nuclear.

"Putin interromperá a guerra quando perceber que vai perdê-la e, para que isso aconteça, os presidentes dos EUA, da França, o chanceler alemão e o primeiro-ministro britânico devem dizer juntos que a Ucrânia deve vencer." Hodges também acredita que a Crimeia é "o terreno decisivo da guerra". "Quem controlar a Crimeia será o vencedor do conflito", conclui.