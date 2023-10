Começa o campeonato Mundial de Vôlei de Praia no México, valendo vaga para Paris-2024

Atuais campeãs mundiais, as brasileiras Ana Patrícia Ramos e Eduarda Lisboa buscam o bicampeonato na competição. Duda não pensa em favoritismo. "Ano passado nós ganhamos, mas esse é um novo campeonato. É óbvio que tem a pressão externa, mas a gente tenta aproveitar o torneio. Todo mundo quer ganhar, a gente também quer chegar lá bem, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer", disse em entrevista à RFI Brasil.

No último domingo (1°), a dupla venceu a quinta etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia disputada em Paris, no complexo de Roland Garros. As brasileiras superaram as norte-americanas Nuss e Kloth. Para Ana Patrícia, foi um bom começo, conforme explicou em entrevista, em Paris. "A gente fica muito feliz com o resultado, com a vitória. A gente está trabalhando muito forte esse final de ano, com as competições que a gente tem, os desafios. E aqui foi um bom primeiro passo para os desafios que a gente tem para a frente", avalia.

No Mundial, a dupla joga no grupo A, contra França, Finlândia e Chile. "A gente vai estudar as adversárias, no tempo livre, já que a gente chega uns dias antes. E tem que reconstruir tudo de novo. Aqui é ótimo, é maravilhoso, o resultado é importante, mas a gente sabe que começa tudo de novo", insiste.

"A gente sabe que isso aqui [a vitória em Paris], lá não vai fazer muita diferença, porque vai entrar todo mundo de novo brigando pela mesma coisa. A gente está tentando manter a nossa parte mental boa, é muito tempo fora de casa, muito tempo nessa situação de competição, mas a gente quer apresentar o nosso melhor e, se Deus quiser, estar no pódio dessa competição maravilhosa de novo", completa.

Vôlei de praia aos pés da Torre Eiffel

Além de ser o principal evento do ano na modalidade, o Mundial de Vôlei de Praia também define o primeiro país classificado para os Jogos Olímpicos Paris-2024, entre os dias 27 de julho e 10 de agosto, nas areias do estádio ao lado da Torre Eiffel. Cada país poderá levar, no máximo, duas duplas.