Empresa na Ucrânia fabrica 'botas aranhas' contra minas terrestres com impressoras 3D

"Graças à bota, evitamos amputações. Claro que isso não impede que você se machuque por estilhaços, mas na pior das hipóteses é uma fratura, tem tratamento - enquanto que quando arranca o pé, só resta colocar prótese", compara.

As equipes de engenharia desenvolveram este calçado, vendido por 17 mil hryvnia (cerca de €437, ou R$ 2388) inspirando-se de modelos fabricados no Canadá ou na França. Segundo as autoridades ucranianas, até 160 mil km² no país podem estar contaminados por minas terrestres não detonadas.

Encomendas para agricultores e carteiros

A empresa, originalmente especializada em molas para caminhões, diversificou-se após o início da invasão russa e adaptou a produção às necessidades do momento: blindagem e reparação de veículos militares, placas de proteção, bolas, pás ou alicates de desminagem, antes de se arriscar na fabricação dessas "botas aranha", que equipam não só militares.

"Temos encomendas para técnicos que têm de consertar linhas elétricas ou tubulações de gás, para carteiros que têm de distribuir as correspondências em vilarejos isolados, em plena guerra. Tem tido casos de feridos", sublinha. Também produzimos para os bombeiros e temos muitas encomendas de agricultores, porque os campos estão cheios de minas. Agora é época de plantar o trigo."

As botas "aranha" também são usadas por algumas unidades militares especializadas, graças a doações de voluntários. E a invenção despertou o interesse do Ministério da Defesa ucraniano. A empresa deverá receber rapidamente aprovação para poder vender oficialmente o produto ao Exército do país, que enfrenta um verdadeiro muro de minas na linha de frente, onde ocorre a contraofensiva ucraniana.