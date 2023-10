EUA, sul da Europa e África devem se preparar para aumento de casos de dengue, alerta a OMS

Bangladesh enfrenta pior epidemia de dengue da história

No sul asiático, Bangladesh enfrenta a pior epidemia da doença no país, que já matou mais de 1.000 pessoas desde o início do ano, segundo dados oficiais. O Ministério da Saúde do oitavo país mais populoso do mundo informou que 1.006 pessoas morreram em 2023, entre 200 mil casos confirmados. Cerca de 10% dos mortos eram crianças com menos de 15 anos.

A OMS enviou especialistas para Bangladesh e ajuda as autoridades a reforçarem a vigilância, aumentar a capacidade laboratorial e melhorar a comunicação com as comunidades afetadas.

O ex-diretor dos Serviços de Saúde de Bangladesh Be-Nazir Ahmed afirmou que o número de mortes é superior ao de todos os anos anteriores combinados desde 2000. "Trata-se de um acontecimento sanitário de grande magnitude, tanto em Bangladesh quanto no mundo", declarou à AFP.

Bangladesh registra casos de dengue desde a década de 1960, mas em 2000 sofreu sua primeira epidemia de dengue hemorrágica. A doença causa febre alta, vômito, náusea, dor de cabeça e, em casos mais graves, hemorragias que podem levar à morte.