Exposição em Paris retraça últimos meses de Van Gogh em 'vilarejo dos impressionistas'

Depois do Museu Van Gogh em Amsterdã, a mostra está agora em Paris: "Van Gogh à Auvers-sur-Oise, les derniers mois" ("Van Gogh em Auvers-sur-Oise, os últimos meses") abriu as portas no dia 3 de outubro e pode ser vista no Museu d'Orsay até o dia 4 de fevereiro de 2024.

Emmanuel Coquery, curador-geral de Patrimônio do museu e um dos curadores da exposição fala sobre o quadro que recebe os visitantes no início da mostra, um dos mais conhecidos de Van Gogh, um autorretrato pintado em 1889, no período em que morava em Saint-Remy de Provence. O pintor, com sua barba e cabelos ruivos, olha para a esquerda com olhos penetrantes que imediatamente nos colocam frente a frente com o destino do pintor. Qual seria o estado de espírito do artista ao se pintar dessa forma?

"Ele convalescia de uma doença. Trata-se de um autorretrato. É um quadro que faz parte de uma série de quatro autorretratos, na verdade seus quatro últimos, uma vez que ele não se pintou em Auvers-sur-Oise, e são trabalhos que acontecem durante uma grave crise do artista que durou seis semanas e que o deixou completamente inconsciente", explica Coquery. "Ele ficou inativo devido a suas crises psicóticas nesse período. É preciso dizer que não se trata de um pintor louco, mas um homem que tinha crises de loucura. Ele pinta para se recompor, para se ver melhor, para se examinar, sendo tão introvertido, e ele acaba ficando tão feliz com esse quadro que ele se dizia pronto a mostrá-lo publicamente e ao médico que é a razão de sua mudança para a região", conta.

Van Gogh chegou a Auvers-sur-Oise alguns meses depois, em 20 de maio de 1890, e pintou 74 quadros e fez 33 desenhos até o dia da sua morte. Emmanuel Coquery explica o frenesi criativo de Van Gogh no período.

"Ele precisa se curar. Ele precisa sentir que a cura é possível, e ele sente instintivamente que a pintura é sua boia de salvação. O médico que cuida da sua depressão lhe reafirma a importância de estar ativo no trabalho, e Van Gogh chega ao vilarejo culpando sua estadia no sul da França por sua melancolia, que ele espera dissipar no norte", sublinha o curador da exposição.

"Van Gogh é tomado por uma espécie de euforia ao chegar ao local que o reconecta com suas raízes e se reaproxima de seu irmão Théo, que o apoia e que literalmente o alimenta, pois lhe fornece uma pensão todos os meses e permite que o artista possa pintar", salienta.