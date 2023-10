Freixo lidera missão diplomática brasileira para desconstruir estereótipos sobre o país no exterior

Turismo sustentável

Incluir a sustentabilidade no discurso do turismo seria uma maneira de se aproximar dos europeus? Para Freixo, a estratégia vai além. "Esse é um bom debate. O presidente Lula tem muita autoridade no mundo quando chama um debate sobre responsabilidade climática. Quando coloca a Marina Silva na frente de uma pasta importante com o Meio Ambiente. Não só ele diz que o Brasil voltou, mas ele faz esse Brasil se comportar de forma diferente", acredita Freixo. "O debate climático hoje na América é muito marcado pela questão das queimadas, pela questão do desmatamento, mas o debate climático ele é também fundamentalmente do mundo. Um debate sobre produção de energia. O Brasil tem muito mais condição de produzir energia limpa, então acho que a gente precisa fazer esse debate como um todo", afirma.

"Esse modelo de desenvolvimento, compatível com o século 21, precisa ter no turismo uma grande engrenagem estrutural. O turismo hoje no Brasil corresponde a 8% do PIB Brasil, o que é muito significativo. A economia de óleo e gás, que tem mais de um século de exploração com empresas estatais funcionando responde por 12% do PIB, mas o turismo não é finito como o petróleo, ele é infinito. O turismo é muito capaz de fazer algo que gere emprego, renda com sustentabilidade", disse.

Assassinato do irmão de Sâmia: a violência e a imagem brasileira

Nenhum país é só a sua tragédia. Nenhum país é só o seu problema. Nenhum país marcado por uma ação terrorista é só isso.

Marcelo Freixo, que perdeu um irmão assassinado pelas milícias cariocas em 2006, comentou sobre o possível impacto do assassinato de Diego Bonfim, irmão da deputada Sâmia Bonfim nas mesmas condições, para a imagem do Rio e do Brasil. "Foi um episódio muito grave. Nós não podemos é fingir que foi menor. É um episódio grave, e não pelo fato de ser alguém conhecido ou não, mas por se tratar de vidas que a gente perdeu. É claro que o sentimento eu tenho, a deputada Sâmia é minha amiga. É um fato grave, marcante, mas nenhum país é só a sua tragédia. Nenhum país marcado por uma ação terrorista é só isso. Nenhum país é só o seu problema. Eu acho que a gente tem um problema, estamos enfrentando esse problema, temos solucionado parte dele. Agora temos que dar uma resposta o mais rápido possível. Esse caso teve uma resposta, está tendo uma resposta, mas é muito grave e tem que ser tratado como tal", defende Freixo.