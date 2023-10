Israel: 50 anos depois, especialistas comparam crise atual com Guerra do Yom Kippur

Com quase 73 anos, Yoram Eshat ainda tem metade do corpo paralisado. Demorou anos para o veterano de guerra reaprender a andar, a ler e a escrever. Apesar da sua deficiência, ele se manifesta quase todas as semanas contra a reforma da Justiça desejada pelo chefe do governo de Israel, Benjamin Netanyahu, e pelos seus aliados de extrema direita, os ministros Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich.

Nesta véspera de Yom Kippur, sob aplausos da multidão, Yoram Eshat fala em público, durante um encontro de movimentos contra a reforma. "Hoje, o mundo não funciona bem: o nosso governo é composto por terroristas e criminosos. Para eles, verdade, compaixão, empatia e paz são palavrões. São políticos miseráveis, que nunca viram um campo de batalha. Estou falando de Ben Gvir, Smotrich e os outros", ele grita diante dos manifestantes, que respondem em uníssono: "Boucha, boucha, boucha [Vergonha, em hebraico]".

"Esses políticos incitam ao ódio. Eles se opõem a todos aqueles que consideram seus inimigos. Isto é, os palestinos, o povo da esquerda em Israel, os pilotos do Exército [que se recusam a servir sob o seu governo], os manifestantes contra a reforma, os magistrados. Aos olhos deles, somos todos traidores, idiotas que deveriam ser presos e talvez até executados", lamenta o ex-soldado.

"A Guerra do Yom Kippur não acontecerá"

Frédérique Schillo é o autor de "A Guerra do Yom Kippur não acontecerá". O título de seu livro não foi escolhido ao acaso.: estas são as palavras proferidas à época pelo chefe da inteligência israelita.

Em 1973, todos os sinais eram de alerta. Os relatórios previam uma guerra árabe iminente contra Israel. "Mas as autoridades estatais optam por ignorá-los, convencidos de que os nossos inimigos não ousariam desafiar o seu poderio armado", diz. "Kippur é o exemplo típico de uma interpretação errada. E apesar de todas essas informações, continuamos da mesma forma. Hoje comparamos este acontecimento à crise que abala a sociedade na esfera judicial", analisa o especialista em política israelense.