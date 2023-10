Metade das francesas já foi forçada a práticas sexuais inspiradas no pornô

A exposição de menores à pornografia "é um escândalo de saúde pública", segundo o ministro francês encarregado das Questões Digitais, Jean-Noël Barrot. A afirmação não é exagerada: a cada mês, dois milhões de crianças são expostas a conteúdos pornôs aqui na França, principalmente meninos. Com 12 anos, a metade dos garotos franceses já tiveram acesso aos chamados "vídeos X".

Não é à toa que o projeto de lei mira em plataformas pornôs, encarregando a Autoridade da Regulação da Comunicação Audiovisual e Digital da França a garantir que conteúdos pornográficos online não possam ser acessíveis a menores. Atualmente, para entrar em plataformas que disponibilizam "vídeos X" basta clicar em um botão afirmando que o usuário tem mais de 18 anos. Uma situação "irresponsável e covarde", diz Barrot, que lembra que em sites como o Pornhub cerca de 20% dos acessos são feitos por crianças.

O principal desafio das autoridades francesas é controlar a idade dos usuários de sites pornôs. No entanto, os consumidores de conteúdos X são anônimos.

O relator do projeto de lei, o centrista Paul Midy, preconiza o fim do anonimato na internet, que segundo ele, dá aos internautas "um sentimento de imunidade". Por isso o deputado defende que para a criação de perfis ou contas na internet seja exigido um comprovante de identidade, uma ideia que, para muitos parlamentares franceses, fere as liberdades individuais.

Ainda assim, as gigantes do setor digital terão de ser mais transparentes sobre o seu funcionamento. Os algoritmos de empresas como Google, Amazon e Apple, deverão passar frequentemente por auditorias independentes. Essas companhias precisarão compartilhar os dados coletados e também tornar mais acessível o processo de sinalização de conteúdos considerados "problemáticos".

O texto também apresenta medidas para combater a disseminação de material pedófilo na internet. As empresas do digital vão ter que ser mais reativas ao detectarem pornografia infantil, retirando conteúdo do ar em um prazo de 24 horas, sob o risco do pagamento de uma multa de €250 mil.