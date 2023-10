Para frear entrada de migrantes ilegais, Biden ampliará muro na fronteira com o México

Pelas redes sociais, Trump ironizou e declarou que "aguardará" o pedido de desculpas de Biden sobre o que disse até hoje sobre o muro. Lembrando que o muro é a maior bandeira da oposição republicana, que critica o governo atual por não ter uma política mais dura na fronteira. Pré-candidatos republicanos para a corrida presidencial de 2024 têm defendido a conclusão do muro, além de enviar militares para a divisa dos países.

Em setembro, mais de 200 mil migrantes que cruzaram ilegalmente a fronteira foram detidos. Esta é a maior média mensal do ano, até o momento. Esse número inclui cerca de 50 mil venezuelanos e levou o governo Biden a anunciar que começará a deportá-los para Caracas, em voos comerciais. Essa decisão foi tomada em negociações com autoridades na Cidade do México.

Blinken disse que o governo americano quer tomar ações coordenadas para estabilizar os "fluxos, expandir as rotas regulares e administrar humanamente as fronteiras" e que "as repatriações são peças-chave para esta abordagem".

Antony Blinken e López Obrador reuniram-se durante cerca de uma hora a portas fechadas, sem acesso de jornalistas, nesta quinta. Logo após as reuniões, a ministra das Relações Exteriores do México, Alicia Bárcena Ibarra, disse que "como nações vizinhas, testemunham um fenômeno migratório que atingiu níveis históricos".

Blinken disse que os dois países - México e Estados Unidos - estão trabalhando juntos "mais do que em qualquer momento dos últimos 30 anos" que ele atua na política externa. Mas, não falaram de planos de ação específicos, sobre o tema migração ilegal.

Blinken destacou após às reuniões que os Estados Unidos estão trabalhando com as outras 20 nações que assinaram a Declaração de Los Angeles, na Cúpula das Américas do ano passado, para criar condições de migração segura para o país.