"Povo iraniano está determinado a pôr fim ao regime religioso despótico", disse Nobel da Paz em entrevista exclusiva

Num processo contra mim no Primeiro Tribunal Revolucionário de Teerã, em 2016, fui condenada a 16 anos de prisão. Uma das minhas acusações era a de ter atividades feministas e, como prova, citaram a minha oposição à poligamia masculina. Além disso, apresentaram uma foto minha, copiada nas redes sociais, onde havia escrito na palma da mão "véu obrigatório = violência contra a mulher". O tribunal concluiu que a manifestação era contra o Alcorão e a religião sagrada.

Mais hoje, fica claro no Irã que o véu obrigatório é uma violência contra as mulheres. Matar Mahsa Amini porque ela não estava usando devidamente o véu não constitui violência por parte dos que estão no poder?

Hoje, a consciência do povo sobre a opressão exercida pelos que estão no poder contra as mulheres, ao lhes impor a obrigatoriedade do uso de véus, estabelecendo leis injustas, encorajando a cultura patriarcal, é um progresso, mesmo se o regime tenta reprimir esta evolução e esta esperança, na tentativa de manter o seu poder fantoche e frágil.

Nós, as mulheres presas, apoiamos o movimento "Mulher, Vida, Liberdade" e estamos orgulhosas do que está acontecendo nas ruas das nossas cidades no Irã. Os carcereiros estão impressionados com este movimento e alguns deles me disseram que seus filhos aderiram.

Você continua suas ações a pratir da prisão: a carta a Vaclav Balek, presidente do Conselho de Direitos Humanos da ONU para protestar contra a nomeação da República Islâmica para a presidência do Fórum Social para os Direitos Humanos da ONU, a carta à União Europeia para denunciar a situação dos presos, comunicados à imprensa. Estas ações não a colocam ainda mais em perigo? Como as autoridades veem as suas ações?

Em 10 meses, o Ministério Público de Evin iniciou cinco processos contra mim, um dos quais está atualmente pendente na seção 29 do tribunal revolucionário. Nesse período, recebi 11 intimações e advertências.