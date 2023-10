Projeto de dança contemporânea leva secundaristas brasileiros para se apresentar na França

"Para a gente que é muito importante é respeitar as identidades presentes nessa companhia, nesse grupo de estudantes, então trazer pra cena os corpos com suas histórias, suas reflexões, suas ideias... Os corpos são diferentes porque a vida é a diferença também, né? Mas dançando sempre no mesmo movimento, na mesma ideia, isso é fundamental. Então essa é uma das características do Dancep, trazer essa pluralidade de corpos para dançar juntos, para mover o mundo juntos", explica Nascimento.

O projeto é financiado pelo governo do Paraná, e visa mostrar a dança e a arte feitas dentro da escola pública brasileira para outras partes do mundo e trazer a vivências de outras realidades para estudantes que nem sempre possuem condições de passar por vivências como essa. "Essa experiência na França está sendo única para mim", diz o jovem Artur, de 18 anos, que conversou com a RFI na Maison du Brésil, durante os ensaios. "Nunca imaginei que um dia eu poderia pegar um avião pela primeira vez e sair do país assim, do nada, simplesmente para fazer alguma coisa que eu gosto muito, que é dançar", declarou.

"Não falo nada de francês"

"Foi engraçado, porque não falo nada de francês, então eu chegava e falava 'bonjour, merci', e depois eu ia desenvolvendo no inglês mesmo, o que eu não tenho muito hábito de fazer. Mas eu entendo bem e consegui me virar", conta Artur. "Foi muito divertido, algo muito louco", conta Júlia, da mesma idade. "Eu não sei falar francês, também não falo inglês, só que a gente estava na casa de famílias [francesas] com outros amigos nossos, e conseguimos nos dar muito bem com as pessoas da nossa casa, e foi uma experiência muito legal, que ajudou muito no aprendizado. Aprendi coisas da cultura deles, a gente conseguiu mostrar a nossa; eles assistiram a gente dançar e viram a nossa arte como ela é, foi uma troca de aprendizados muito interessante", celebra Júlia.

Para o idealizador, coordenador e diretor artístico do Dancep, Fernando Nascimento, essa experiência é muito importante porque transforma a vida dos estudantes ao mostrar uma possibilidade real de ir além dos muros da escola. "Começamos o diálogo internacional ainda em 2018 porque a ideia original é que os estudantes viessem [à França] em 2019. Como tivemos que fazer a pausa da pandemia, retomamos esse projeto no ano passado. O que é muito rico para a gente é que se trata de uma escola pública francesa dialogando com outra escola pública do Brasil e essas duas realidades oferecem uma pista na qual algumas questões são muito familiares, mas também lidamos com situações organizacionais completamente diferentes", sublinha Nascimento.

"Estou muito feliz de poder fazer essa ponte entre o projeto Dancep e a Maison du Brésil e espero que toda a comunidade parisiense e internacional seja muito bem-vinda nesse espetáculo", complementou Bárbara Désirée Carioca, gestora de eventos e organizadora da apresentação do grupo de alunos brasileiros em Paris.