Sarkozy é indiciado novamente em investigação sobre financiamento ilegal de campanha presidencial

Uma das principais testemunhas de acusação é o empresário franco-libanês Ziad Takieddine. Ele declarou à Justiça francesa que havia intermediado uma doação ilegal do ex-ditador Khadafi para a campanha eleitoral de 2007. No entanto, em novembro de 2020, o depoente voltou atrás e afirmou que Sarkozy "não recebeu nenhum centavo em dinheiro líquido ou de outra forma" do ex-dirigente líbio.

Esta retratação levantou novas suspeitas entre os juízes que instruem o caso, que passaram a investigar se ela não teria sido articulada pelo ex-presidente, para que ele fosse absolvido no julgamento programado para 2025.

Depois de ser novamente interrogado, Sarkozy foi indiciado por mais dois crimes: ocultação de adulteração de testemunho e participação em uma associação criminosa com o objetivo de cometer o crime de fraude em um julgamento de formação de quadrilha.

O ex-presidente Nicolas Sarkozy ficou no poder na França entre 2007 e 2012.

A investigação judicial foi aberta em abril de 2013 com base nas acusações de autoridades líbias, de Takieddine e de uma reportagem do site investigativo Mediapart, a partir de um documento que supostamente provaria que a campanha se beneficiou de fundos líbios.

Em 2007, Kadhafi foi recebido por Sarkozy em Paris, onde passou cinco dias e chegou a armar uma tenda tribal no jardim do hotel Marigny, uma das residências do presidente, situada perto do palácio do Eliseu, no 8º distrito da capital.