Sete escolas estão fechadas na França por infestação de percevejos, que viraram 'assunto de Estado'

No total, sete estabelecimentos de ensino foram fechados no país, declarou o ministro da Educação. "E em um pouco mais de 15, creio que 17, estabelecimentos, nós detectamos, em vários níveis, percevejos", acrescentou Gabriel Attal.

Em Amiens, a biblioteca municipal Louis Aragon reabrirá neste sábado (7), após vários dias de fechamento devido à presença do inseto "nas suas áreas de leitura". Após um tratamento de dedetização, um cão farejador não detectou nenhum percevejo, o que permitiu que o local voltasse a funcionar, disse à AFP a prefeita da cidade, Brigitte Fouré.

Apesar dos relatos, as autoridades têm alegado que o fenômeno é potencializado pela viralidade nas redes sociais, em meio a um ano em que o país se prepara para receber os Jogos Olímpicos, em julho de 2024. O ministro dos Transportes, Clément Beaune, salientou esta semana que "não há alta" de ocorrência percevejos, porém as declarações não evitaram que a paranoia começasse a atravessar as fronteiras.

A Argélia - país de origem de muitos franceses ou familiares que vivem na Europa - acaba de anunciar "medidas preventivas" contra a propagação da praga.

"Está coçando"

As ocorrências tomaram dimensões de um assunto de Estado. "Todos os ministérios estão trabalhando e mobilizados sobre este tema", admitiu uma fonte do governo, após uma reunião interministerial no Palácio Matignon, sede do gabinete.