Síria começa a enterrar os mais de 100 mortos por ataque a drone, incluindo civis e crianças

"Meu filho, não vá, fique perto de mim", gritava a mãe de uma das vítimas, vestida de preto, com a cabeça coberta por um lenço branco e segurando flores da mesma cor. Enquanto isso, soldados carregavam os caixões, ao som de uma marcha militar.

Khawla, uma mulher de 33 anos, procurava entre os caixões aquele que transportava o corpo de seu irmão. Ele seria promovido a oficial, no dia do ataque. "Amjad não está morto (...), gostaria de vê-lo recém-casado", disse ela com a voz embargada.

O ataque, um dos mais sangrentos contra o Exército sírio, teve como alvo a academia militar de Homs, no centro do país, em área sob controle do governo.

Vídeos postados nas redes sociais mostram as vítimas em pânico caindo no chão e os feridos pedindo ajuda, logo após o ataque que deixou mais de 100 mortos, incluindo mulheres e crianças, além de quase 300 feridos, segundo as autoridades sírias.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), com sede no Reino Unido e com uma vasta rede de fontes na Síria, calcula 123 mortes, incluindo 54 civis, entre eles 39 crianças, e um total de 150 feridos.

O ministro da Defesa sírio, Ali Mahmoud Abbas, compareceu ao funeral de cerca de 30 soldados e civis em Homs. Na quinta-feira, ele havia comparecido à cerimônia, mas saiu antes do ataque do drone, ocorrido no final do evento, de acordo com testemunhas e o OSDH. O ataque não foi reivindicado.