A ode à alegria do maliano Sidiki Diabaté, "o príncipe da kora"

O maliano Sidiki Diabaté vem de uma aclamada família de músicos e é conhecido na África como "o príncipe da kora", instrumento da cultura mandinga. Sua nova faixa, "Nankama", é uma ode à alegria em um momento em que a classe artística do Mali é penalizada pela crise política e as reviravoltas diplomáticas.

Nesta canção autobiográfica, Diabaté aborda seu próprio destino: uma estrela adorada e que lota estádios em suas apresentações no Mali. O cantor tem um show previsto em Paris no próximo 17 de novembro, mas devido ao bloqueio da emissão de vistos a cidadãos do país pela França, ele não sabe se será possível cumprir seu compromisso.