Brasileira cria rede de laboratório de análises clínicas no Reino Unido

Empreendedora desde criança, Flavia Araujo-Rankin é movida a novos projetos. Assim pretende mudar o mundo. Recentemente, lançou-se no maior empreendimento de sua vida. É dona de um laboratório de exames clínicos em franco crescimento no Reino Unido. Com mais de cem pontos de coleta e centenas de milhares de clientes, o London Medical Laboratory é um bom negócio, não resta dúvida, sobretudo num país em que o sistema nacional de saúde pública está em crise. Mas é também fruto da curiosidade desta pernambucana e de sua vontade de fazer sempre mais.

Vivian Oswald, correspondente da RFI em Londres

Ainda jovem montou uma banca para vender bobagens em frente de sua casa, trabalhou como palhaça, abriu uma loja de decoração de festas. Também se virou para arrecadar fundos para orfanatos no Recife, sua cidade natal, morou por seis meses no Maraã, município em plena floresta amazônica, onde foi voluntária em um hospital, assim como, mais tarde, em uma instituição especializada em tratamentos de câncer na capital pernambucana, onde aprendeu a cuidar dos pacientes. A ideia de sua empresa surgiu pouco depois de descobrir que a filha de três anos tinha diabetes tipo 1. Inconformada, Flavia foi estudar ciências médicas para entender como poderia tornar a vida da menina mais fácil. Começou a levantar fundos para pesquisa sobre a doença. Pensou em abrir uma clínica só para diabéticos, com tudo o que é necessário, desde exames frequentes, podólogos e outros serviços. Tudo em um mesmo lugar. Até que ela e o marido, clínico geral, se deram conta de que as pessoas de modo geral não faziam exames periódicos. Com as longas filas no sistema de saúde no Reino Unido, onde mora há 25 anos, e os preços altos de quem recorre à medicina privada no país, era a oportunidade de oferecerem à população a possibilidade se testar de maneira rápida e simples.