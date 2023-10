Exposição em Roma transforma as composições de Gilberto Gil em artes gráficas

"Sempre houve um interesse muito importante do mundo artístico, plástico, gráfico em relação à música. Em várias épocas os modos de ver, os olhares, foram se estabelecendo em relação à música." disse Gil à RFI.

Segundo o artista, o ilustrador abraça uma nova corrente artística:

"O Daniel pertence a uma geração mais recente com elementos muito fortes do grafismo contemporâneo, moderno com elementos também das Artes Gráficas e Artes Plásticas mais tradicionais, mas ele é contemporâneo. Esse grafismo contemporâneo para mim é muito interessante" ressaltou Gil.

O músico estava acompanhado pela família. Além da esposa Flora, estavam os filhos Bem, Maria e José e os netos João, Flor, Nino e Serena.

Na noite de sábado (07), em Roma, Gil participa do show "Aquele Abraço Tour" no Auditorium Parco della Musica. Trata-se do único show na Itália.

Sobre o ilustrador

O artista e ilustrador gaúcho Daniel Kondo já ganhou prêmios no Brasil e na Itália, como o Jabuti, em 2022, e o da Feira do Livro Infantil de Bolonha, em 2023. Neste trabalho com Gil, ele transpõe as letras das músicas para uma forma ilustrada. Kondo une poesia e imagem propondo um novo olhar sobre os clássicos da Música Popular Brasileira.