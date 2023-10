JO Paris 2024: equipe brasileira de vôlei de praia fala da pressão de estar entre as melhores

O vôlei de praia estreou nos Jogos Olímpicos em Atlanta, em 1996. De lá para cá, o Brasil tem estado no pódio em quase todas as edições, com exceção de Tóquio 2020, sendo o país com mais medalhas olímpicas nesta modalidade: 13 ao todo.

Em todas as edições dos Jogos, antes do Japão, os brasileiros tiveram pelo menos duas conquistas no vôlei de praia. Os Estados Unidos vêm na sequência com 11 medalhas - porém têm mais ouros em comparação com o Brasil.

"Acho que isso é uma pressão que faz parte da nossa modalidade, do nosso esporte, e que todo atleta que chega no alto rendimento tem que estar preparado e gostar desse tipo de pressão", avalia a atleta Bárbara Seixas, em entrevista à RFI, em Paris. "A meu ver, é uma coisa muito boa, ninguém quer ser considerado medíocre. A gente quer realmente ser o melhor e conquistar o máximo que a gente pode", acrescenta ela, sobre as expectativas em relação à equipe brasileira. "A gente acredita no nosso potencial e vai trabalhar para ganhar uma vaga e, ganhando a vaga, a gente vai querer uma medalha sim", promete.