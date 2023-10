No Equador, colombianos acusados do assassinato de Fernando Villavicencio são mortos na prisão

Segundo a imprensa local, o bairro 7 da prisão é controlado pelo grupo Los Aguilas, uma das várias gangues criminosas equatorianas ligadas aos cartéis de drogas colombianos ou mexicanos, como os de Sinaloa e Jalisco Nueva Generacion.

Este homicídio sêxtuplo ocorre na reta final antes do segundo turno das eleições presidenciais de 15 de outubro. A votação colocará Luisa Gonzalez, afilhada política do ex-presidente Correa, contra o conservador Daniel Noboa, filho de um dos empresários mais ricos do país. As últimas pesquisas mostram os dois candidatos lado a lado. O substituto de Villavicencio, Christian Zurita, também ex-jornalista, foi eliminado no primeiro turno.

Fernando Villavicencio foi um feroz adversário de Rafael Correa, a quem mandou para o banco dos réus graças às revelações das investigações jornalísticas que realizou com Zurita. Refugiado na Bélgica, Correa foi condenado à revelia a oito anos de prisão por corrupção.

Pessoas próximas de Villavicencio, incluindo a viúva Veronica Sarauz, culparam diretamente o grupo de Correa, acusando-o de ter "ligações com gangues criminosas" e de estar por trás do ataque, sem, no entanto, apresentar provas.

No final de setembro, a própria viúva de Villavicencio foi vítima de uma tentativa de assassinato. Segundo sua comitiva, seus guarda-costas prenderam um venezuelano armado que, em uma motocicleta, tentou atacar o carro em que ela viajava.

Antes considerado uma ilha de paz na América Latina, o Equador, localizado entre a Colômbia e o Peru, os dois maiores produtores mundiais de cocaína, foi atingido nos últimos anos por uma onda de violência sem precedentes ligada ao crime organizado e ao tráfico de drogas.