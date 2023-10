Risco de desestabilização da Armênia pode não parar com tomada de Nagorno-Karabakh

"A Armênia revive sempre a mesma história, sob uma indiferença quase completa. Uma tragédia que vem se repetindo ao longo de séculos: a de um povo expulso de suas terras, massacrado, vítima de genocídio, mas que sempre ressurge das cinzas ou de seus cadáveres, como a fênix da antiguidade greco-romana", aponta a Le Point.

Para a revista, só quem visita este pequeno país de menos de 3 milhões de cristãos, espremido entre a Turquia ("eterna inimiga"), o Azerbaijão ("vizinho expansionista"), a Geórgia e o Irã ("seu único amigo"), pode compreender a capacidade de resiliência desse povo, assim como seu sofrimento ao longo da história.

Até agora, a Rússia vinha sendo "a mãe protetora dos armênios", recorda a reportagem. "E ainda bem, já que durante a Segunda Guerra Mundial, quando fazia parte do bloco soviético, a Armênia deu a Moscou grandes generais e pagou caro por isso", destaca a Le Point. Mas esta página foi virada.

Envolvido com a guerra na Ucrânia, o presidente russo, Vladimir Putin, tornou-se "um servo" do turco Recep Tayyp Erdogan - herdeiro moral do genocídio armênio de 1915 - e do líder autoritário azerbaijano, explica a Le Point. O homem forte de Baku, Ilham Aliev, ajudou Putin a contornar as sanções ocidentais e a continuar vendendo gás produzido na Rússia à Europa, como se fosse gás extraído no Azerbaijão. "Aliev é o corruptor-chefe do país", diz a Le Point, "nascido em uma família em que se vira déspota de pai para filho".

A revista francesa mostra que desde a Conferência da Paz de Paris em 1919, o Azerbaijão, que havia se tornado independente um ano antes, escancarava suas ambições expansionistas de possuir extensas faixas de terra nessa região do Cáucaso habitadas por armênios. Nagorno-Karabakh era um desses objetivos. Mapas da época mostram que Baku tinha a intenção de reduzir o território armênio a uma área de 10 mil km² ao redor da capital Yerevan. Os planos aparentemente não mudaram, teme a Le Point.

"Sozinhos"

O colunista Pierre Haski, da revista L'Obs, questiona indignado: "O que a comunidade internacional está fazendo ante a tragédia dos armênios? Nada, porque esta não existe mais tal qual foi concebida no pós-guerra, com a ONU no centro de negociações.