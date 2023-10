Terremoto de magnitude 6,3 mata 120 pessoas e fere mais de mil no Afeganistão

"Não consigo entrar em contato com minha família, as conexões de rede não funcionam mais. Estou muito ansioso e com medo, foi assustador", acrescentou.

Grupos de mulheres e crianças mantiveram-se afastados dos edifícios altos nas ruas de Herat após o terremoto e as suas réplicas, que ocorreram na hora seguinte.

Em junho de 2022, um terremoto de magnitude 5,9, o mais mortal no Afeganistão em quase 25 anos, deixou mais de mil mortos e dezenas de milhares de desabrigados na pobre província de Paktika (sul-leste). E em março passado, um terremoto de magnitude 6,5 matou 13 pessoas no Afeganistão e no Paquistão, perto da cidade de Jurm, no nordeste do país.

O Afeganistão sofre frequentemente com os tremores de terra, especialmente na cordilheira Hindu Kush, perto do ponto de encontro das placas tectónicas da Eurásia e da Índia.

O país já enfrenta uma grave crise humanitária, desde o regresso ao poder dos talibãs em 2021 e a retirada da ajuda internacional.

