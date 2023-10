Afeganistão já conta mais de 2 mil mortos e 9 mil feridos após terremoto

Seca e crise humanitária

Em Herat, considerada a capital cultural do Afeganistão, muitos moradores e comerciantes fugiram dos edifícios ao primeiro tremor. A província de Herat, que tem uma população de 1,9 milhão de habitantes, de acordo com dados do Banco Mundial, também foi afetada pela seca durante anos, paralisando muitas comunidades agrícolas já em dificuldades.

O Afeganistão sofre terremotos com frequência, especialmente na cordilheira Hindu Kush, perto do ponto de encontro das placas tectônicas da Eurásia e da Índia. Em junho de 2022, um terremoto de magnitude 5,9, o mais mortal até agora no Afeganistão em quase 25 anos, deixou mais de mil mortos e dezenas de milhares de desabrigados na província de Paktika (sudeste).

Em março passado, um terramoto de magnitude 6,5 matou 13 pessoas no Afeganistão e no Paquistão, perto da cidade de Jurm, no nordeste do país.

O Afeganistão também já enfrenta uma grave crise humanitária, desde o regresso ao poder dos talibãs, em 2021, e a subsequente retirada da ajuda internacional.

