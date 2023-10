Comitê francês promove 2ª jornada para divulgar Jogos Paralímpicos de 2024

Entre as atrações, os fãs puderam também reencontrar e ganhar autógrafos de muitos atletas paralímpicos franceses.

"Empurrão" para venda de Ingressos

O presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, também prestigiou o evento pela segunda vez. "A gente vê um interesse crescente para os Jogos Paralímpicos aqui em Paris. Este ano tem mais gente do que no ano passado. Tivemos a presença do presidente (Emmanuel) Macron, que sempre é um motivo de satisfação, orgulho e promoção dos Jogos. A gente vê um interesse crescente, o que é importante", comentou o brasileiro.

A jornada acontece na véspera do lançamento oficial da venda de ingressos para os Jogos Paralímpicos que acontecerão entre 28 de agosto e 8 de setembro de 2024.

Serão 2,8 milhões de ingressos à disposição dos interessados.

"Esse empurrão inicial é muito importante para dar esse sentido de urgência para as pessoas comprarem seus ingressos e garantirem seu lugar", acrescentou Parsons. O presidente do CPI tem a estimativa de superar o recorde de Londres, que vendeu 2,7 milhões de ingressos em 2012. "Por isso, essa primeira onda é importante, e estimular as pessoas para comprarem e não esperarem até o ano que vem, esperar até a última hora para comprar. A expectativa é vender todos e bater o recorde", afirmou.