Conflito entre Israel e Hamas soma mais de 500 mortos; Netanyahu fala em "guerra longa e difícil"

"Estamos finalmente recuperando o controle total do território israelense", declarou Richard Hecht, porta-voz militar, depois de o exército ter relatado "centenas" de infiltrados ainda presentes nas localidades do sul, na fronteira com Gaza.

O exército anunciou que retiraria todos os moradores que vivem perto do território palestino nas próximas 24 horas.

Uma centena de reféns

Sob a cobertura de uma saraivada de foguetes disparados contra Israel, combatentes do Hamas, inimigo jurado de Israel, a bordo de veículos, barcos e até parapentes motorizados, aproveitaram a imponente barreira em torno de Gaza, atacando posições militares e civis no meio da rua.

As forças israelenses responderam bombardeando diversos alvos em Gaza, enquanto os combates continuavam no terreno entre as forças israelenses e os combatentes palestinos infiltrados.

Neste domingo, as forças israelenses recuperaram o controle da força policial de Sderot, na fronteira com Gaza, depois de "neutralizarem dez terroristas que se encontravam local", de acordo com a polícia.