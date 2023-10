Eleições na Argentina: segundo debate é última chance para definir quem disputa contra extrema direita

Nesta semana, Bullrich indicou que quer construir uma penitenciária de máxima segurança - ao melhor estilo do salvadorenho Nayib Bukele - e gravar as conversas entre presos e advogados como prevenção ao crime.

Mas o peronista Sergio Massa, atual ministro da Economia, também implementou um eficaz sistema de segurança quando era prefeito da cidade de Tigre, próxima a Buenos Aires. Massa acredita que um eficaz sistema de câmeras associado às patrulhas faz reduzir em 92% os delitos em cidades de até 100 mil habitantes.

Sergio Massa e Patricia Bullrich estão numa disputa direta contra o candidato da extrema-direita, Javier Milei, favorito segundo todas as sondagens.

O debate deste domingo acontece na Faculdade de Direto da Universidade de Buenos Aires.

A partir das 21 horas pelo horário de Brasília e durante duas horas, os candidatos vão debater também sobre "trabalho e produção" e sobre "desenvolvimento humano, moradia e proteção do ambiente".

O discurso extremista de Javier Milei em Segurança, a favor do livre porte de armas, e negacionista em matéria de mudança climática será explorado pelos adversários. Por outro lado, o economista ultraliberal terá vantagens quando o assunto for "trabalho e produção" num país onde os salários se desvalorizam ao ritmo de uma inflação galopante e de uma moeda que, só nas últimas duas semanas, perdeu outros 20% do seu valor.