Hamas-Israel: FAB prepara seis aviões para retirar brasileiros das áreas de conflito

"Pela primeira vez um movimento palestino entra no sul de Israel, algo que mesmo os Estados árabes nunca fizeram", diz Abidi. "O terceiro elemento é que este ataque massivo e surpresa, em última análise, mostra a fragilidade e a vulnerabilidade do sistema de segurança israelense."

A quantidade de mortos já chega a cerca de mil desde o início da ofensiva surpresa do grupo islâmico Hamas contra Israel no sábado.

O governo israelense relatou neste domingo mais de 600 mortes e mais de 100 pessoas "presas" pelo movimento palestino.

As autoridades no enclave palestino, por outro lado, relataram pelo menos 370 pessoas mortas na Faixa de Gaza em dois dias de bombardeios israelenses ordenados após a ofensiva do Hamas.

O Conselho de Segurança da ONU realizará neste domingo uma reunião de emergência sobre a situação no Oriente Médio - convocada pelo Brasil, que exerce a presidência do órgão neste mês.

(com AFP)