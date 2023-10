Israel: como o exército mais poderoso do Oriente Médio foi apanhado de surpresa pelo Hamas

O exército israelense usou como alvo, tal como em 2021 durante a grande guerra anterior em Gaza, torres residenciais. Oficialmente porque abrigam posições do Hamas. Mas a realidade por trás dessa estratégia é o desejo de atacar com força, de deixar uma marca, de traumatizar e de impedir os palestinos de revidarem.

Mais uma vez, o Estado hebreu embarca em uma política de "segurança máxima". Esta, no entanto, é uma estratégia com falhas, tão antiga quanto a ocupação e que já dura 56 anos, que inclue repressão, colonização, ataques a colonos, centenas de palestinos mortos todos os anos, detenções arbitrárias e profanação de locais sagrados muçulmanos e cristãos.

A violência exige violência. Infelizmente, civis inocentes - israelenses e palestinos - estão pagando o preço dessa estratégia.

Estratégia do Hamas

O braço armado palestino, no poder em Gaza, se manteve afastado das tensões com Israel durante o ano passado. O grupo economizou suas forças para esta operação de comando sem precedentes. Nos últimos meses, houve trocas de tiros entre Israel e a Faixa de Gaza. Mas os ataques foram principalmente entre o Estado hebreu e a Jihad Islâmica, outro grupo armado palestino presente no enclave. A pergunta sobre o estranho silêncio do Hamas estava no ar, e a resposta veio agora.

No início de setembro, a situação mudou um pouco. O Hamas organizou protestos ao longo da barreira de segurança que separa Gaza do território israelense. Os palestinos conseguiram chegar a este bloqueio e penetrar em alguns setores. Hoje entendemos que eles estavam, na verdade, testando as defesas israelenses.