'Não desejo a ninguém': brasileiros sofrem com infestação de percevejos em Paris

A carioca ficou apenas uma semana no apartamento e nesse tempo, teve que embalar todas suas coisas em sacos de lixo e depois lavá-las a altas temperaturas. "Foi uma experiência horrorosa", relembra.

"A experiência é horrorosa, a gente fica muito afetado com isso, a gente passa a olhar em tudo. Quando me mudei para outro apartamento, cada coisinha, bichinho que eu via, eu ficava desesperada. Meu ex-namorado também ficou cheio de alergias. Depois ficávamos sempre estressados, com medo de contaminar outros lugares, porque basta uma para proliferar. Realmente mexe muito com o mental", relembra.

"Eu lembro que na época eu estava fazendo um projeto profissional na minha faculdade e eu não estava conseguindo dormir e estava muito mal. Eu não desejo isso para ninguém", diz.

"Chorei literalmente"

No caso de Anara, a agência imobiliária arcou com os custos do tratamento contra os percevejos, mas esta não é a regra.

Adriene Paiva, educadora especializada, de Itaporanga, São Paulo, e moradora de Le Pecq, na região metropolitana de Paris, descobriu os percevejos através das picadas. "Comecei a reparar que nos meus braços, minhas mãos, meu pescoço, todos os dias tinha um monte de picadas. No começo eu achei que era mosquito, mas como estava sendo muito recorrente e eram sempre muitas, não eram uma ou duas, eram quatro, cinco, eu pesquisei no Google e vi que isso era sintoma de percevejo", diz.