Pelo menos 77 pessoas morrem na Índia após lago transbordar no Himalaia

O lago Lhonak, que transbordou na quarta-feira (4), causando destruição significativa em um vale próximo, está localizado na base de uma geleira perto de Kangchenjunga, o terceiro pico mais alto do mundo.

Pontes, estradas e linhas telefônicas foram destruídas, complicando ainda mais as operações de retirada da população. Mais de 2,5 mil pessoas foram resgatadas, mas outras 3 mil ainda estão retidas em campos de socorro improvisados ??no norte do estado, tendo as operações de salvamento por avião sido adiadas devido ao mau tempo.

Crise climática

No total, mais de 1,2 mil casas foram danificadas, de acordo com o governo do estado de Sikkim. Entre os mortos estão oito soldados do exército indiano posicionados em Sikkim, localizada na remota fronteira da Índia com o Nepal e a China e que tem uma presença militar significativa.

O ministério da Defesa da Índia informou em um comunicado no sábado (7) que as inundações levaram até "armas de fogo e explosivos" armazenados em campos militares.

Entre 2011 e 2020, os glaciares do Himalaia derreteram 65% mais rapidamente do que na década anterior devido às alterações climáticas, de acordo com um relatório publicado em junho pelo Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado das Montanhas, com sede no Nepal.